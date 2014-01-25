В Харькове титушки напали на Евромайдан, пострадали журналисты (видео)

Об этом сообщает 057.ua.

В течение всей акции митингующих «сопровождала» группа из около 100 «титушек».

Уже на проспекте Правды, возле университета Каразина, агрессивные молодые люди в спортивных костюмах напали на колону. В евромайдановцев полетели снежки, куски льда и петарды. Одному журналисту разбили голову, фотографу «1+1» уничтожили камеру.

Милиция оперативно отреагировала на провокацию и пресекла массовое побоище. Несколько спецназовцев приготовились стрелять из помповых ружей.

Сейчас активисты Евромайдана в оцеплении правоохранителей идут к памятнику Шевченко. В них периодически летят снежки и петарды от «титушек». Но милиция никого не задерживает.