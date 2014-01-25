В Харькове титушки напали на Евромайдан, пострадали журналисты (видео)
19:59, 25 января 2014Политика
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Сегодня в 16:00 активисты харьковского Евромайдана начали шествие с национальными флагами Украины от памятника Воину-освободителю на проспекте Ленина до памятника Шевченко.
Харьковский Евромайдан / www.057.ua
Об этом сообщает 057.ua.
В течение всей акции митингующих «сопровождала» группа из около 100 «титушек».
Уже на проспекте Правды, возле университета Каразина, агрессивные молодые люди в спортивных костюмах напали на колону. В евромайдановцев полетели снежки, куски льда и петарды. Одному журналисту разбили голову, фотографу «1+1» уничтожили камеру.
Милиция оперативно отреагировала на провокацию и пресекла массовое побоище. Несколько спецназовцев приготовились стрелять из помповых ружей.
Сейчас активисты Евромайдана в оцеплении правоохранителей идут к памятнику Шевченко. В них периодически летят снежки и петарды от «титушек». Но милиция никого не задерживает.
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