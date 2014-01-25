Янукович согласился освободить задержанных и изменить законы 16 января - Портнов (обновлено)

Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов в своем совместном с министром юстиции Еленой Лукаш заявлении участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса о ходе переговоров с лидерами оппозиционных парламентских фракций, сообщает пресс- служба Президента.

Он рассказал, что по результатам переговоров сторонами был решен ряд важных вопросов.

Первое: на предложение лидеров оппозиции об освобождении уже задержанных глава государства предложил генеральному прокурору Украины выйти с предложением в судебные органы об изменении меры пресечения, не связанной с предварительным заключением. Для обеспечения этого предложения лидеров оппозиции генеральный прокурор и министр внутренних дел уже сделали свои заявления, которыми предложили, собственно, сделать то же самое. В связи с этим, лидеры оппозиции должны немедленно обеспечить полный уход людей с улицы Грушевского и прекращение каких-либо противоправных действий.

Портнов отметил, что следующее предложение от оппозиции заключалось в принятии закона об амнистии, которым освободить от ответственности всех участников протестных акций за весь период политического кризиса. В связи с этим, Президент Украины согласился на это предложение, и мы считаем, что можно было бы пойти и поддержать фракциями большинства это решение при условии полного освобождения всех захваченных помещений во всех уголках нашей страны, в том числе на Майдане Незалежности.

Следующее предложение оппозиции состояло в том, чтобы согласовать политическое решение о возвращении Украинской Конституции от 2004 года. Стороны обсудили вопросы, связанные с технической реализацией этого решения. В связи с тем, что один из лидеров, Олег Тягнибок, имеет свои предложения по изменениям в Конституцию и другие лидеры имеют свои предложения, мы определили, что мы можем совместно создать группу и попросить поработать либо над изменениями Конституции путем принятия в парламенте, либо через механизм всеукраинского референдума. Лидеры оппозиции отметили, что механизм всеукраинского референдума, указанный в законе о референдуме, является таким, который подлежит возможным изменениям. Наша сторона согласилась на сотрудничество в этом вопросе: на создание рабочей группы, о том, чтобы изменить законодательство о референдуме и предложить, возможно , через такой механизм изменения в украинскую Конституцию.

По словам Портнова, также стороны обсудили возможные изменения к законам, принятым 16 января 2014 . Мы исходим из того, что готовы внести изменения в эти законы и будем работать совместно с нашими политическими оппонентами над достижением компромисса по этим законам и внесением изменений в законы, по которым мы найдем политический консенсус.

Портнов также сообщил, что следующим вопросом было предложение наших оппонентов относительно компромисса формирования нового состава Центральной избирательной комиссии. Стороны достигли согласия относительно формирования Центральной избирательной комиссии на пропорциональной основе в соответствии с теми пропорциями размера парламентских фракций, которые сегодня есть в парламенте. Также стороны договорились о том, что площади и улицы Киева будут постепенно освобождены как протестующими, так и правоохранителями.

Он отметил, что завершился более чем трехчасовой третий этап переговоров, в котором от оппозиции приняли участие лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко.

«Переговоры проходили на фоне того, что со стороны оппозиции соглашения о перемирии были нарушены. При обсуждении процесса урегулирования ситуации был констатирован мирный характер действий власти и правоохранительных органов и готовность к поиску совместных решений», - отмечает Портнов.

По его словам, также была подчеркнута необходимость безотлагательного освобождения незаконно занимаемых помещений местных органов власти и прекращения радикальных действий. Была подчеркнута важность совместной работы в законодательной и переговорной плоскости. «Как и во время предыдущих встреч, лидеры оппозиции, которые взяли на себя ответственность за расширение Майдана, не смогли объяснить, как они лично собираются контролировать эскалацию насилия в государстве и кто ответит за последствия призывов к митингующим использовать оружие во время мирных акций», - замечает первый заместитель главы АП.