Черновицкий областной Народный совет призывал госслужащих выходить на работу

Об этом говорится в обращении Народного совета области к местным жителям, которое есть в распоряжении УНИАН.

Кроме того, в обращении сообщается, что все убытки, нанесенные вчерашним штурмом помещения облсовета и облгосадминистрации, будут компенсированы за средства народных депутатов. Речь идет о поврежденных входных дверях и нескольких разбитых оконных стеклах.

«В настоящее время Народный совет находится в помещении областного совета и областной государственной администрации, которое является коммунальной собственностью и принадлежит общине. Члены совета находятся здесь в соответствии с правом депутатов. В помещении надлежащий порядок, граждане круглосуточно приходят к депутатам – в том числе, и двум народным депутатам – на прием. Никаких мародерских, хулиганских, незаконных действий здесь не может быть», - говорится в обращении.

Также сообщается, что Народный совет будет выполнять функции совещательно-консультативного органа, который будет осуществлять надзор за законностью деятельности органов власти и местного самоуправления, покинутых руководством.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Киеве состоялось учредительное собрание Народного совета Украины - объединения народных депутатов Украины, членов оппозиционных фракций в ВР Украины, внефракционных депутатов, которые остаются на позиции защиты Конституции, конституционного строя, демократии и парламентаризма и выступают против диктатуры и узурпации власти. Народный Совет Украины постановил депутатам местных Советов от оппозиционных партий образовать местные Народные советы.

24 января в Черновцах оппозиционные депутаты образовали областной Народный совет и избрали его президиум.

Митингующие в этот же день утром штурмовали помещение Черновицкой ОГА и областного совета. После 14 часа активисты прорвались в здание с черного хода. Они вступили в переговоры с милицией, по результатам которых, часть стражей порядка и работники облсовета и ОГА покинули помещение. Митингующие сформировали отряды самообороны, которые защищают помещение от возможной контратаки стражей порядка или действий провокаторов и мародеров. Отряды самообороны подчиняются областному Народному совету.