На Институтской активисты укрепляют баррикаду высотой почти в 4 метра
Активисты Евромайдана продолжают укреплять баррикаду, построенную на улице Институтской
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие постоянно приносят новые мешки со снегом, из которого в основном состоит эта баррикада.
Сейчас оборонительная линия из этих мешков протянулась практически от верхнего выхода из метро "Крещатик" до Октябрьского дворца.
В целом ситуация в районе баррикады спокойная.
С другой стороны не видно никакого кордона правоохранителей.
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Также спокойная ситуация на улице Банковой, где улицу перегораживает несколько шеренг солдат внутренних войск, и на прилегающих к Кабмину улицах, где у заблокированных милицейскими машинами подъездов стоят единичные посты солдат ВВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью демонстранты выстроили баррикаду на улице Институтской возле улицы Ольгинской и верхнего выхода со станции метро "Крещатик".
Высота баррикады достигает 3,5 м в высоту.