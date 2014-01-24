Яценюк объявил о расширении Майдана на улицу Грушевского
00:47, 24 января 2014Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк объявил о расширении Майдана на улицу Грушевского.
ценюк объявил о расширении Площади на улицу Грушевского
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Майдане Независимости.
При этом он призвал всех к дисциплине, порядку и ответственности. «За нами судьба людей и судьба страны», - сказал он.
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«Исключительно мирный протест, и ни шагу назад», - подчеркнул он.
Яценюк подчеркнул, что оппозиция продолжит переговоры с властями, чтобы добиться реального результата, «а не то, чтобы нам пообещали и не выполнили».
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