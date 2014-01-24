Яценюк объявил о расширении Майдана на улицу Грушевского

00:47, 24 января 2014
Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк объявил о расширении Майдана на улицу Грушевского.

ценюк оголосив про розширення Майдану на вулицю Грушевського

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Майдане Независимости.

При этом он призвал всех к дисциплине, порядку и ответственности. «За нами судьба людей и судьба страны», - сказал он.

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«Исключительно мирный протест, и ни шагу назад», - подчеркнул он. 

Яценюк подчеркнул, что оппозиция продолжит переговоры с властями, чтобы добиться реального результата, «а не то, чтобы нам пообещали и не выполнили».

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