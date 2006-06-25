Изъятие гидрографических объектов в Крыму сорвано

Всеукраинская молодежная общественная организация „Студенческое братство” констатирует, что военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации не позволили сотруднику Государственной исполнительной службы начать в Севастополе изъятие в интересах Украины 31 навигационно-гидрографического объекта.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер „Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО, 23 и 24 июня семеро активистов возглавляемой им общественной организации проводили общественный мониторинг того, как отдел принудительного исполнения решения суда Государственной исполнительной службы в Севастополе предпринимает попытки вернуть Украине маяки и другие навигационно-гидрографические объекты.

„Мы констатируем, что представителем исполнительной службы 23 июня была предпринята попытка пройти на территорию воинских частей ЧФ РФ, где используются 22 гидрографическо-навигационных объектов, а 24 июня - 9 объектов; на данный момент эти попытки закончены, но, к сожалению, на ни один из объектов российские военнослужащие не допустили представителей исполнительной службы для реализации решения суда”. По словам О.ЯЦЕНКО, согласно ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения - УНИАН), подобное можно расценить как криминальные деяния.

В связи с этим „Студенческое братство” обращает внимание общественности и руководства Украинского государства на то, что, „к сожалению, Украина до сих пор не смогла провести диалог с Россией таким образом, чтобы российская сторона не нарушала самих норм Конституции Украины, законов и соглашений относительно условий пребывания ЧФ РФ на территории Украины, ведь исходя из положений Конвенции ООН по морскому праву, а также Конвенции ООН по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мореходности, невыполнения решения судов, которые имеют обязательный характер, действия России можно расценить как преступные”, - заявил лидер организации.

Кроме того, считает О.ЯЦЕНКО, „Украина, в который раз информационно проигрывает в вопросе возвращения собственных же объектов”. Он утверждает, что „исполнительная служба, в отличие от россиян, сознательно избегает общения с прессой и общественными организациями в вопросе возвращения маяков, которым она занималась последние два дня”. В то же время, отметил лидер „Студенческого братства”, на маяке „Сарыч” российская сторона предварительно расположила съемочную группу телекомпании НТВ, „которая в результате вновь рассказала миру о якобы очередной попытке захвата Украиной крымских маяков”.

О.ЯЦЕНКО сообщил, что „Студенческое братство” призывает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания дать правовую оценку тем фактам, что „ряд украинских телеканалов безальтернативно пользуется информационными материалами пресс-службы российского ЧФ”.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Севастополе военнослужащие ЧФ РФ не пропустили представителя Государственной исполнительной службы в Севастополе Елену СНЕСЕР и понятых на территорию воинской части, которая удерживает маяк “Константиновский выходной передний”. Представитель Государственной исполнительной службы прибывшая к части с целью исполнения решения Севастопольского хозяйственно-апелляционного суда от 13 апреля 2005 года, согласно которому российская сторона должна была возвратить все навигационно-гидрографические объекты, расположенные от мыса Лукул до мыса Сарыч. Военнослужащие российского флота объяснили тогда, что они не имеют права пропустить исполнительную службу на территорию российской воинской части без разрешения командования ЧФ РФ.

В то же время, 23 июня в пресс-службе ЧФ РФ сообщили, что "представители службы Гидрографии флота разъяснили прибывшим, что их действия не отвечают базовым соглашениям по ЧФ, при этом судебным исполнителям было отказано в приеме распоряжения и подписании каких-либо документов".

"Командование ЧФ рассматривает действия судебных исполнителей как попытку неправомерного изъятия имущества флота с использованием судебной системы, что не отвечает достигнутым ранее договоренностям" в рамках двусторонней подкомиссии по Черноморскому флоту, подчеркнули в пресс-службе ЧФ.

Справка УНИАН. 20 января заместитель главы Секретариата Анатолий МАТВИЕНКО заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает объекты гидрографии на территории Украины ее собственностью.

Таких объектов, по словам А.МАТВИЕНКО, всего 101, из них, начиная с 2002 года, переведены под юрисдикцию Украины 64, на сегодняшний день, включая ялтинский маяк – 65.

Поэтому все эти объекты должны быть переданы Украине, а условия совместного использования с Черноморским флотом РФ – и есть то, что должно быть решено, сказал А.МАТВИЕНКО.

14 января этого года министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявил, что считает законным процесс возвращения в свою собственность маяков на территории Крыма. "Свое нельзя захватывать, свое можно только возвращать. Россия незаконно удерживала все объекты навигационной службы гидрографии. В данном случае идет законный правовой процесс в рамках законодательства Украины", - сказал министр.

В то же время российский министр обороны Украины Сергей ИВАНОВ неоднократно заявлял о том, что российская сторона не собирается исполнять решения „сельских” и других судов, по его словам, вопрос должен решаться на межгосударственном уровне.