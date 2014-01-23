Организаторы акции под посольством США не дали денег "титушкам"

Возле станции метро Университет "титушки" заблокировали автомобиль координатора акции под посольством США, который отказался им платить.

Как пишет Эспрессо TV, протестовали против недобросовестного организатора "митинга" около 50 молодых людей. Между собой участники акции говорят, что готовы отомстить организатору, спалив его авто.

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