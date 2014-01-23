Этой ночью, как минимум, два человека уже потеряли глаза - СМИ
04:01, 23 января 2014Политика
0 0
Каждые 15 минут на Грушевского появляется 1-2 человека ранены.
Каждые 15 минут на Грушевского появляется 1-2 ранены человека / Facebook
Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на медиков, которые работают на месте конфликта.
Согласно информации, в течение последних 4 часов, как минимум, 2 человека остались без глаз.
Кроме того, по сообщению Еспрессо.ТВ силовики попытались разобрать баррикады на улице Грушевского, однако активисты помешали. Они начали бросать камни и отогнали "беркутовцев" от баррикад.
В среду вечером протестующие соорудили на Грушевского три баррикады. Первая баррикада находится возле сгоревших автобусов, где продолжаются периодические столкновения. Вторая - в 200 метрах от места схваток - у медпункта у Украинской академии наук. Третья - у Парламентской библиотеки.
По материалам: Еспресо.TV и Украинский неделю
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter