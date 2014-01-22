Мобильные операторы не могут расследовать незаконную рассылку смс без письменных заявлений от абонентов

Об этом сообщил УНИАН директор по корпоративным связям «Киевстар» Михаил Шуранов.

«Инициировать этот процесс (расследование - УНИАН) должны абоненты, которые письменно обращаются с жалобой, указывая номер, который принадлежит им, и указывая конкретные смс-сообщения», - сказал он.

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По его словам, для проведения расследования оператору необходимо идентифицировать номер абонента и получить согласие на проведение расследования, что предусмотрено законом «О защите персональных данных».

«Для того, чтобы это отслеживать нужно, чтобы абонент пришел и сказал «Вот номер, я его владелец. Я хочу, чтобы вы разобрались», - отметил Шуранов.

При этом он добавил, что на сегодняшний день «Киевстар» не получал от абонентов письменных заявлений с просьбой провести расследование о незаконной смс-рассылке.

Как сообщал УНИАН, 21 января некоторые абоненты украинских мобильных операторов, находящиеся в центре Киева, получили смс-уведомления о том, что они зарегистрированы как участники массовых беспорядков. При этом операторы связи опровергли причастие к незаконной смс-рассылке.