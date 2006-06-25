Украинские ювелиры создали уникальную скульптуру

«Вселенную» - скульптуру из серебра, золота и аммонита, украшенную бриллиантами и голубым топазом на тысячу каратов - создали украинские ювелиры. Божественная природа Вселенной, которая нас окружает и частью которой мы сами являемся, спрятана в мужчине и женщине, двух противоположностях, в которых зарождается любовь и истина.

Вселенная рождается из двух. Мужчина и женщина – воплощение инь и ян – и божественное начало между ними. Человеческие фигуры склонились в предчувствии зарождения любви. Камень размером в тысячу каратов – украинский топаз естественного голубого цвета, имеет несколько сотен граней – работы, которую может выполнить далеко не каждый мастер. Символика, однако, не менее важна чем техника.

Фигуры мужчины и женщины, которые склонились друг к другу – иллюстрация полной истории человечества. Техникой монетного гравирования на скульптуру нанесены зарисовки из повседневной жизни, которая уже является частью вечности, - звездного космоса из ста шестидесяти пяти маленьких бриллиантов.

Если сама скульптура символизирует вечность, которая началась в прошлом и тянется в будущее, подставка для нее – имеет давнюю историю. Аммонит – окаменелые остатки моллюска спиральной формы, который жил сто тридцать миллионов лет потому, – логическая основа для фигуры. Сама природа позаботилась о виде, не менее ценном чем драгоценные материалы, .

Минус и плюс дают любовь - основу Вселенной. Убеждены творцы работы. Искать ее, впрочем, нужно не в ювелирных работах. Она – в каждом из нас.

5 канал