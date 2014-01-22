Милиция выясняет обстоятельства смерти протестующего на Грушевского
08:57, 22 января 2014Политика
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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти протестующего на улице Грушевского. По информации СМИ, он получил четыре огнестрельных ранения.
Митингующий бежит в укрытие во время столкновений с милицией / REUTERS
Об этом говорится в сообщении МВД.
"В 6.30 от врача «скорой» в милицию поступило сообщение о том, что в пункте оказания медицинской помощи, созданного митингующими, находится тело умершего мужчины", - сказано в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также судебно-медицинские эксперты, которые выясняют обстоятельства и характер нанесенных парню травм и телесных повреждений.
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