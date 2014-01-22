Милиция выясняет обстоятельства смерти протестующего на Грушевского

Об этом говорится в сообщении МВД.

"В 6.30 от врача «скорой» в милицию поступило сообщение о том, что в пункте оказания медицинской помощи, созданного митингующими, находится тело умершего мужчины", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также судебно-медицинские эксперты, которые выясняют обстоятельства и характер нанесенных парню травм и телесных повреждений.