Госдума призывает украинскую оппозицию к переговорам с властью - проект заявления

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в проекте заявления Госдумы «Об обострении ситуации в Украине», который завтра с утра рассмотрят российские депутаты.

«Государственная Дума вновь обращается к оппозиционным силам Украины, совершающим противоправные действия, с призывом отказаться от насилия в любой форме, немедленно прекратить силовое противостояние, вступить в конструктивный диалог с властью, разрешать все стоящие перед украинским обществом проблемы в строгом соответствии с Конституцией и национальным законодательством», - говорится в документе.

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Российские депутаты надеяться, что украинский народ проявит присущую ему историческую мудрость во имя стабильного будущего независимой Украины.

При этом, Госдума высоко оценивает договоренности, достигнутые президентами наших государств в ходе шестого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии в декабре 2013 года.

«Депутаты Госдумы поддерживают решение руководства России о предоставлении Украине стабилизационного кредита и снижении цены на газ без каких-либо политических условий в целях поддержки братского украинского народа. Депутаты Государственной Думы окажут полную законодательную поддержку совместным масштабным проектам в сферах экономики, науки, культуры. Государственная Дума готова к существенной активизации взаимодействия с Верховной Радой Украины, ее различными фракциями, выступающими за развитие российско-украинского партнерства», - говорится в заявлении.

По мнению российских парламентариев, открывающиеся перспективы выхода из финансово-экономического кризиса, восстановления и развития национальной экономики, качественного улучшения жизни населения Украины невозможны в условиях возрастающего противостояния.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

По итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов.