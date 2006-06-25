СБУ советует россиянам сделать выводы

СБУ будет применять санкции к любым иностранцам, которые будут нарушать порядок пребывания на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Киеве сообщил руководитель ведомства Игорь ДРИЖЧАНЫЙ, отвечая на вопрос журналистов, кому еще из российских граждан или политиков будет запрещен въезд в Украину.

По его словам, СБУ не может объявлять кого-либо “персоной нон-грата”, поскольку этот термин применяется исключительно к представителям дипломатических представительств при определенных обстоятельствах.

Впрочем, заверил И.ДРИЖЧАНЫЙ, «СБУ будет реагировать на любые нарушения законодательства, которое определяет порядок пребывания иностранцев на территории нашего государства. И в случаях, если какие-либо иностранцы, не только граждане России, будут давать основания для применения санкций, безусловно, санкции будут применены».

Такую свою позицию и позицию СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ объяснил тем, что «мы все должны вынести уроки из ситуации в Крыму, из ситуации, которая была на границе с Молдовой. И вывод этот такой - этот закон является обязательным для всех, а СБУ - как правоохранительный орган - будет обеспечивать его выполнение».

Как сообщал УНИАН, СБУ запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ, лидеру ЛДПР Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, депутату Госдумы Константину ЗАТУЛИНУ и еще нескольким гражданам России, которые, в частности, принимали участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии.

СБУ мотивировала это решение действиями и поступками этих людей, направленными на нарушение целостности государства Украины.