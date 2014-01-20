Задержанные на Грушевского пожаловались омбудсмену на обращение в милиции

Работники Секретариата Уполномоченного по правам человека в ходе проверки информации относительно незаконных задержаний граждан в связи с их возможной причастностью к массовым беспорядкам на ул. Грушевского в Киеве посетили сегодня Днепровское, Дарницкое, Деснянское и Соломенское районные управления ГУМВД Украины в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного ВР по правам человека.

Согласно сообщению, в ходе проверки Днепровского и Деснянского райуправлений милиции были установлены факты длительного пребывания задержанных в кабинетах следователей без соответствующего процессуального оформления, а также неинформирование Центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о факте задержания лиц.

“Двое задержанных обратились к Уполномоченному с заявлениями о неподобающем обращении со стороны правоохранителей во время задержания", - сообщили у омбудсмена.

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После вмешательства работников Секретариата Уполномоченного право задержанных на правовую помощь было восстановлено, в райуправления прибыли адвокаты, назначенные Центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, говорится в сообщении.

Также в Дарницком райуправлении работники Секретариата пообщались с двумя журналистами, которые были доставлены в участок после длительного пребывания в автозаке на ул. Грушевского. Оба журналиста имели телесные повреждения, которые, по их словам, они получили от работников спецподразделения «Беркут» во время задержания. При этом жалоб на действия работников Дарницкого районного управления высказано не было, подчеркивается в сообщении.

Обо всех выявленных нарушениях работники Секретариата Уполномоченного немедленно сообщили в прокуратуру города Киева для принятия соответствующих мер реагирования.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в Киеве по подозрению в причастности к столкновениям с милицией и массовых беспорядках задержан 31 человек.