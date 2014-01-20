Эштон призвала власти Украины пересмотреть "законы 16 января"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, добавив, что Евросоюз выстраивает свою политику относительно Украины в тесном контакте с США.

"Мы очень обеспокоены законами, которые принял парламент на прошлой неделе и которые существенно ограничивают основополагающие права и свободы граждан Украины. И мы призываем власть обеспечить, чтобы данные законы были пересмотрены и приведены в соответствие с европейскими и международными обязательствами Украины", - сказала Эштон.

"Мы также обеспокоены событиями в последние выходные. Важно, чтобы все стороны были вовлечены в диалог для поиска демократического решения политического кризиса", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, что в США обсуждается вопрос возможных санкций против отдельных представителей власти Украины, Эштон сказала: "США говорят относительно усилий, которые могут быть осуществлены для поддержки народа Украины. Что бы я хотела сказать о ЕС, так это то, что мы продолжаем призывать правительство Украины подумать, что оно имеет обязательство не только перед ЕС, но и перед народом".

"Мы говорили с Президентом Януковичем о его амбициях относительно Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы Украина имела хорошие отношения с ЕС, но также и со своим соседом - Россией. Этот подход мы должны продолжать. Как и всегда, мы тесно работаем с нашими коллегами из США", - сказала Эштон.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление. В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

На следующий день Президент Виктор Янукович подписал данные законы.

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