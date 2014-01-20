Захарченко подписал приказ, разрешающий "Беркуту" применять оружие

В Министерстве юстиции Украины 11.01.2014 зарегистрирован приказ МВД Украины №1011 от 24 октября 2013 года - "Об утверждении Положения о специальном подразделении милиции общественной безопасности "Беркут". Приказ зарегистрирован в Минюсте по номером 19/24796", сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

Как отмечается в приказе, спецподразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами страны, актами президента, Кабмина и нормативной базой МВД.

"Подразделение подчиняется начальнику ГУМВД, УМВД, а в случае его отсутствия - заместителю, который организует деятельность подразделений милиции общественной безопасности. При выполнении задач вне региона постоянной дислокации подразделение переходит в оперативное подчинение соответствующего начальника ГУВД, УВД", - сказано в приказе.

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В соответствии с нормами документа, "беркутовцам" во время выполнения приказов разрешается применять физическую силу, "специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и в порядке, определенных статьями 12- 15 ч.1 Закона Украины "О милиции".

Задачами спецподразделения, как говорится в приказе, являются: обеспечение общественного порядка на объектах и территориях, которые имеют особое народнохозяйственное значение; обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных интересов; предотвращение правонарушений и их прекращение; охрана и обеспечение общественного порядка; выявление уголовных правонарушений; участие в проведении мероприятий, направленных на розыск и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, вооруженных и других преступников, которые составляют общественную опасность, освобождение заложников, пресечения террористических актов.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.