Кличко: Янукович должен лично участвовать в переговорах по урегулированию кризиса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “УДАРа”.

“Поэтому выглядит странным вести переговоры с Андреем Клюевым, которого Янукович назначил председателем рабочей группы для разрешения политического кризиса. Потому что именно Клюев несет ответственность за кровавый разгон Евромайдана 30 ноября и избиение студентов, за что так никто и не был наказан», - подчеркнул Кличко.

«Есть смысл вести переговоры только с теми, кто принимает решение и несет ответственность за их выполнение. Поэтому со стороны власти в переговорах обязательно должен участвовать Президент Янукович”, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что вчера Янукович пообещал начать переговоры относительно выхода из политического кризиса. “Очень важно, чтобы эти переговоры имели реальный результат. Потому что это - единственный способ выйти из противостояния без эскалации конфликта. Если власть опять нарушит слово, эскалация ситуации неизбежна”, -подчеркнул лидер “УДАРа”.

Как сообщалось, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им перегородили стражи порядка, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Лидер "УДАРа" вчера после встречи с Президентом Виктором Януковичом в Межигорье сообщил, что глава государства пообещал создать комиссию из представителей Администрации Президента, правительства и представителей оппозиции, которая займется разрешением кризисной ситуации в стране.

Впоследствии пресс-служба Президента проинформировала, что Янукович поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу при участии представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов по урегулированию политического кризиса.

Также Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января.