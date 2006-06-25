Как подрались болельщики Англии и Германии (фото)

Потасовка началась после просмотра на большом экране игры Германия – Швеция. На улице было 40 тысяч болельщиков. Англичане и немцы сначала обменялись оскорблениями, а потом забросали друг друга бутылками и стульями из соседних кафе.

Полиция пока не выяснила, кто начал драку. Задержаны 80 английских фанатов. Британцы приехали в город на матч Англия-Эквадор, который состоится сегодня. Хулиганы будут находиться в изоляторах временного содержания по крайней мере к понедельнику, поэтому игру сборной Англии они будут смотреть из-за решетки.

ICTV