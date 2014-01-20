Автомайдан считает Кличко единственным лидером сопротивления
08:49, 20 января 2014Политика
0 0
Активисты Автомайдана определились с лидером сопротивления, которого требовали назвать со сцены Майдана во время Народного вече против диктатуры 19 января.
Кличко признали лидером / REUTERS
Этим лидером является Виталий Кличко, сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на страницу Автомайдана в Фейсбуке.
«В самое трудное и самое опасное время для народа Украины только один лидер был с людьми на первой линии фронта! Это Виталий Кличко! Настоящие действия в самый необходимый момент стоят гораздо больше, чем разговоры, планы и стратегии. Автомайдан определился с единым лидером сопротивления и готов поддерживать его в борьбе с беззаконием, что пронизало все ветви власти, в борьбе за установление правового Государства с человеческими ценностями. С сегодняшнего дня для нас Виталий Кличко - лидер сопротивления», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter