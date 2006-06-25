В Харьковском аэропорту ремонтируют трещину

Сегодня Харьковский международный аэропорт закрыт для отправки и приема самолетов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта и структурах МЧС, в воскресенье аэропорт до 20.00 не будет работать по техническим причинам: проводится ремонт взлетно-посадочной полосы – образовалась трещина и смещение плиты.

Согласно расписанию, в воскресенье должно было состояться 13 рейсов. Утром было осуществлено только два вылета по маршруту Харьков-Москва (самолет Ан-24) и Харьков-Анталия (самолет «Дуглас»).

В аэропорту уточнили, что исключение составляют лишь рейсы, которые обслуживаются региональными машинами типа Ан-140, Ан-24. Эти самолеты имеют короткий взлет и посадку, что позволяет им работать на укороченных полосах.

Представитель аэропорта сообщил, что пассажирский самолет, который сегодня уже вылетел из Москвы, будет принят в Харькове.