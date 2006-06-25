Ющенко: государство поддержит молодежь льготным кредитованием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что государство будет поддерживать молодежь через систему льготного кредитования.

Об этом он заявил вчера в традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, посвященному Дню молодежи, который празднуется в Украине в последнее воскресенье июня.

“Уверен, что достойные стартовые возможности должно обеспечить государство. Мы поддерживаем и будем поддерживать вас на первых шагах вашей самостоятельной жизни, в первую очередь – через систему льготного кредитования образования, бизнеса, жилья”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к молодым людям.

Отметив, что сегодня в собственном жилье нуждается свыше полмиллиона молодых украинских семей, В.ЮЩЕНКО заявил, что Государственный фонд поддержки молодежного жилищного кредитования постоянно расширяет рамки своих программ.

Напомнив, что в истории Украины молодежь всегда была движущей силой революционных процессов, демократических превращений и изменений, Президент высоко оценил тот вклад, который сделало украинское юношество в демократизацию страны. “Вы – моя важнейшая надежда изменить страну на лучшее, очистить ее от наследства тоталитарного режима, побороть коррупцию. На вашу веру в Украину, вашу образованность, патриотизм, на ваши современные взгляды на жизнь надеется власть, вовлекая молодых в наивысшие должности”, - отметил В.ЮЩЕНКО, прибавив, что он гордится тем, что начался процесс омоложения власти и сегодня в ее коридорах появляется все больше молодых лиц.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения жильем молодых семей, официально стоящих на квартирном учете, необходимо около 18-20 млрд. грн. Об этом сообщил 21 июня председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Валерий ОМЕЛЬЧУК.

По его словам, на сегодня клиентами Госфонда стали около 25 тыс. семей, из которых 8 тыс., - получили кредиты за госпрограммой льготного кредитования, 17,5 тыс. - по программе частичной компенсации ставок ипотечных кредитов коммерческих банков.

Фонд молодежного кредитования временно прекратил выдавать ссуды. Как объяснил В.ОМЕЛЬЧУК, причина в том , что государство выделило недостаточно средств, и Фонд слишком быстро их истратил. В госбюджете - 2006 на программу предусмотрено 30 млн. грн., а договоров заключили столько, что бюджетные деньги, рассчитанные на год, использовали за один квартал.

Теперь слово за Верховной Радой: если депутаты поддержат решение о возмещении, то они возобновятся уже в текущем году. В противоположном случае новые соглашения по компенсации будут заключаться только после принятия госбюджета-2007, отметил председатель Госфонда содействия молодежному жилищному строительству.