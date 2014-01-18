В Украине начинается подготовка силового сценария - эксперт

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Произошедшее в последние дни... Если будет практическая реализация данных законов (принятых ВР 16 января), а, судя по тому, как быстро подписали законы, я думаю, что фактически начинается подготовка силового сценария в тех или других формах», - сказал Фесенко.

На уточняющий вопрос, означает ли это в ближайшее время разгон митингующих на Майдане, он отметил, что назвал бы это «разблокированием Майдана».

«Как это удастся сделать - относительно мирно и спокойно, будут ли столкновения, будут ли пострадавшие - это вопрос открытый», - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос, когда именно может состояться такое «разблокирование» Майдана, Фесенко отметил, что принятые законы являются «специфическим подарком» ко дню Соборности Украины. «Возможно, ко дню Соборности попытаются разблокировать», - добавил он.

Эксперт заметил, что данные законы имеют «полицейскую, антидемократическую направленность», и вопрос сейчас в том, будут ли они практически реализовываться и в каких масштабах.

«Скорее всего, будет выборочное применение, потому что масштабное применение данных законов приведет к тому, что тысячи, если не десятки тысяч людей могут очутиться в тюрьме», - отметил Фесенко.

В случае арестов сотен людей, отметил эксперт, произойдет не просто охлаждение, а «кризис в отношениях с Западом». «Тогда можно точно сказать: забудьте о европейской интеграции... Будет серьезный кризис в отношениях не только с Европейским Союзом, но и с Соединенными Штатами Америки», - сказал он.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном применении санкций против украинских руководителей, Фесенко заметил, что это произойдет в случае масштабного применения норм данных законов, арестов сотен людей и силового разгона Майдана.

Он также отметил, что вопрос о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС закрыт, как минимум, до президентских выборов. «Никаких вариантов, никаких шансов, даже теоретических шансов на подписание Соглашения с Европейским Союзом в ближайшие полтора года нет», - сказал Фесенко.

Как сообщалось, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомисии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконный» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, позволяет Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал законы, принятые Верховной Радой 16 января.