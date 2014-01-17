Житель Новых Петровцев рассказал, за что его избил "Беркут" (видео)

Пострадавший Петр Кацимон рассказал Радио Свобода, что бойцы спецотряда избили его, когда он пытался провести через границу милиции щедрувальникив, которые шли к нему в гости.

«Меня повалили на землю и начали бить в грудь, в живот, в спину. Была команда не бить в голову. Одели наручники и затащили волоком в беркутовский автобус, где мне стало плохо. Я терял сознание, но меня все равно били. Когда в автобусе я звал на помощь, они мне закрывали рот шапкой и даже сунули в рот какой-то грязный лоскут», - рассказал Кацимон.

То же время работники «Беркута», которые были на месте происшествия, заявили, что Петр Кацимон «совершил нападение на сотрудника милиции» и именно это стало причиной его задержания.

В Новых Петровцах расположена резиденция президента Украины Виктор Януковича «Межигорье». На время проведения в столице массовых акций протеста в селе усилены меры безопасности.