Тимошенко отказали в облегчении режима отбывания наказания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник экс - премьера Андрей Кожемякин после заседания комиссии.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, который допускает свободный выход в Харьков.

По словам защитника Тимошенко Сергея Власенко, любой человек, который отбыл треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

4 января Власенко высказал убеждение, что власти откажут в удовлетворении этого заявления.

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Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице « Укрзализныци » в Харькове