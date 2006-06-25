Сборная Швейцарии несет потери перед матчем с Украиной

Центральный защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Украины, который пройдет 26 июня в Кельне.

В матче со сборной Кореи (2:0) Сендерос получил повреждение связок плеча, из-за которого выбыл из строя как минимум на две недели.

В поединке против сборной Кореи Сендерос в первом тайме открыл счет, получив рассечение переносицы, а в начале второго тайма после столкновения с одним из соперников повредил плечо и был заменен. Врач сборной Швейцарии Рудольф Редер заявил, что защитнику необходим полный покой, хотя не исключено операционное вмешательство.

"Это очень серьезная потеря для нашей команды, - заявил наставник швейцарцев Коби Кун. - Однако нам есть, кем его заменить. Йохан Джуру, который вышел на замену в матче с Кореей, показал свое мастерство. В нашей команде сейчас такой состав, что мы можем заменить практически любого игрока".

Напомним, что сборная Швейцарии на чемпионате мира в Германии еще не пропустила ни одного мяча. Команда Коби Куна в групповом турнире сыграла вничью с Францией (0:0) и обыграла Того (2:0) и Корею (2:0).

"Корреспондент" по материалам Lenta.ru