Автор закона о 5 автомобилях подтвердил, что его делали "под Автомайдан"

08:18, 17 января 2014
Политика
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Закон «О внесении изменений в Закон Украины« О судоустройстве и статусе судей »и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» делался специально под массовые протесты

Закон о пяти авто сделали под Автомайдан

Соавтор закона, регионал Владимир Олийнык подтвердил Радио Свобода, что большинство из его норм вызваны именно такими явлениями, как Евромайдан и Автомайдан.

На замечание, что эти законы появились в самый разгар массовых акций протеста против власти, Олийнык ответил: «Правильно. А вы скажите, пожалуйста, когда появилось явление сегодня, где право одних противоречит праву других, то что, надо конфликт создать в обществе? Нет. Давайте урегулируем. Если мы увидели, что такое явление (Автомайдан - ред.) есть, и оно создает проблему в передвижении других граждан - надо его урегулировать? Мы считаем, да. Если увидим  что практика такова, что надо не 5, а 10 автомобилей - давайте 10. Ну не может же быть так, что по 200-300 автомобилей движутся как угодно, а мы этот вопрос не регулируем».

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Напомним, вчера большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных. За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.

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