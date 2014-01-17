Автор закона о 5 автомобилях подтвердил, что его делали "под Автомайдан"

Соавтор закона, регионал Владимир Олийнык подтвердил Радио Свобода, что большинство из его норм вызваны именно такими явлениями, как Евромайдан и Автомайдан.

На замечание, что эти законы появились в самый разгар массовых акций протеста против власти, Олийнык ответил: «Правильно. А вы скажите, пожалуйста, когда появилось явление сегодня, где право одних противоречит праву других, то что, надо конфликт создать в обществе? Нет. Давайте урегулируем. Если мы увидели, что такое явление (Автомайдан - ред.) есть, и оно создает проблему в передвижении других граждан - надо его урегулировать? Мы считаем, да. Если увидим что практика такова, что надо не 5, а 10 автомобилей - давайте 10. Ну не может же быть так, что по 200-300 автомобилей движутся как угодно, а мы этот вопрос не регулируем».

По теме: Верховная Рада превращает Украину в полицейскую диктатуру: опасные нормы, принятые 16 января

Напомним, вчера большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных. За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.