В России во время пожара погибли 4 украинцев

Четверо граждан Украины погибли и еще четверо пострадали во время пожара в общежитии, произошедшего сегодня ночью в Ханты-Мансийском автономном округе (Российская Федерация)

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Украины, всего в общежитии проживало 80 граждан Украины и Беларуси.

Пострадавшим гражданам Украины была оказана первая медицинская помощь. В ближайшее время они будут переправлены самолетом в специализированное отделение больницы г. Сургут, где они получат необходимую медицинскую помощь.

На данное время причины пожара устанавливаются.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Тюмени и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские СМИ сообщали, что в общежитии в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа России погибли пять человек, вероятно граждане Украины и Беларуси. Всего пострадало 11 человек.