Власть реализовала в Украине ”кремлевский сценарий” - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на Евромайдане лидер партии ”Свобода” Олег Тягнибок.

Он отметил, что принятые сегодня в парламенте законы фактически действуют в двух странах - Беларуси и России.

”То, что произошло сегодня в украинском парламенте, это типичный кремлевский московский сценарий. Так, как Путин Януковичу надиктовал так и ныне Рыбак вместе с большинством - Партией регионов и коммунистами - выполнил”, - отметил Тягнибок.

По теме: Оппозиция планирует отменить принятые сегодня законопроекты

Он подчеркнул, что сегодня в Украине ”была полностью узурпирована законодательная власть”.

”Парламентаризм в Украине исчез как явление”, - сказал Тягнибок.

Он также подчеркнул, что сегодня в Украине ”совершен государственный переворот”.

Справка УНИАН. Оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Таким образом, было принято ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.