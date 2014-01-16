Власть реализовала в Украине ”кремлевский сценарий” - Тягнибок
Сегодня власть реализовала в Украине «кремлевский сценарий».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на Евромайдане лидер партии ”Свобода” Олег Тягнибок.
Он отметил, что принятые сегодня в парламенте законы фактически действуют в двух странах - Беларуси и России.
”То, что произошло сегодня в украинском парламенте, это типичный кремлевский московский сценарий. Так, как Путин Януковичу надиктовал так и ныне Рыбак вместе с большинством - Партией регионов и коммунистами - выполнил”, - отметил Тягнибок.
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Он подчеркнул, что сегодня в Украине ”была полностью узурпирована законодательная власть”.
”Парламентаризм в Украине исчез как явление”, - сказал Тягнибок.
Он также подчеркнул, что сегодня в Украине ”совершен государственный переворот”.
Справка УНИАН. Оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу ВР.
Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.
Таким образом, было принято ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.