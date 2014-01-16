Глава МИД Швеции видит злые намерения за сегодняшним голосованием в Раде

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Злые намерения против демократии явно стоят за тем, что мы видели в Киеве сегодня. И в конечном счете против независимости Украины», - отметил министр.

Также Бильдт считает, что украинский режим пытается « криминализировать все, что оппозиция делала в последние два месяца».

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Таким образом, было принято ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.