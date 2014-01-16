Закон "Колесниченко-Олейника" запрещает публиковать фото коттеджей, авто и часов депутатов

Об этом сообщает Сегодня.

«Принятый Закон устанавливает существенные ограничения свободы слова и массовых собраний. Закон предусматривает уголовную ответственность за так называемую «экстремистскую деятельность». Любой человек может быть привлечен к уголовной ответственности, если в него обнаружат документы, содержащие информацию экстремистского характера. Согласно примечаниям к данной статье, любой, кто выложит материал исторического характера, особенно фотографию, открытку или аналитическую статью, – рискует попасть в тюрьму на срок до 3 лет», – заявил директор Института медиа права Тарас Шевченко.

Также, по его словам, в Уголовный кодекс вернулась статья, которая предусматривает уголовную ответственность за клевету.

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«Кроме этого, Закон предусматривает многотысячные штрафы за деятельность интернет-СМИ без регистрации. Также появилась возможность блокировки провайдерами доступа к сайтам. Предоставление услуги доступа к сети Интернет отныне требует отдельной лицензии», – говорит Шевченко.

Закон также ограничивает право граждан собирать и распространять любую информацию о представителях правоохранительных органов и судебной ветви власти.

«Отныне граждане не смогут опубликовать фотографии ценных имений, автомобилей и часов, ведь за такие действия человека могут отправить на исправительные работы или арестовать на срок до 6 месяцев. Также граждане не смогут распространять информацию о противоправных действиях сотрудника милиции или прокуратуры: данная деятельность будет оценена как «информация явно оскорбительного характера» или такая, что «демонстрирует вызывающее пренебрежение к работнику правоохранительного органа или в какой-либо форме влияет на него», – утверждает Шевченко.

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Закон вводит и новые правила в сферу телевидения и радиовещания. «Парламент и президент смогут отзывать членов Национального совета Украины по вопросам телевидения в любой момент. В частности, если лицензии не будут выданы определенным телерадиоорганизациям», – говорится в заявлении Института.

По словам Шевченко, новый Закон запрещает карточки предоплаченной телефонной связи, обязывая всех абонентов заключать соглашения с телекоммуникационными операторами. «Все это позволяет вести тотальную слежку за кем-либо», – говорит Шевченко.

«Такой Закон окончательно уничтожает остатки украинской демократии и устанавливает жесткий авторитарный режим в Украине», – считает директор Института медиа права.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла бюджет страны на 2014 год, а также 11 новых законов.