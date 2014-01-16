Кличко предполагает, что Калетник попал в зал Рады из заблокированного кабинета "через окно или огородами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в интервью журналистам.

По словам Кличко, оппозицию обвиняют в том, что якобы она допустила проведение сегодняшнего заседания ВР, и непонятно, где были народные депутаты от оппозиции.

Он сказал, что представители оппозиции находились в кабинете председателя ВР.

«Вице-спикер, господин Калетник был заблокирован в своем кабинете. Не знаем, каким образом - через окно или огородами - он тихонько сбежал и обманным путем стал проводить заседание ВР», - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокируют работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Голоса «за» оглашал председатель Счетной комиссии, депутат от ПР Владимир Олийнык. Он буквально через несколько секунд называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Это заседание парламента сначала проводил Калетник, который избирался в депутаты по списку КПУ.