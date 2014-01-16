Рыбак закрыл сессию Верховной Рады (обновлено)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о закрытии третьей сессии парламента седьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, после объявления о закрытии сессии в зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Читайте также: Рыбак поддержал голосование поднятием рук и объявил еще один перерыв

Рыбак напомнил, что очередная, четвертая сессия парламента начнется во вторник, 4 февраля в 10.00.