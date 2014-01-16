Рыбак закрыл сессию Верховной Рады (обновлено)
12:43, 16 января 2014Политика
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Владимир Рыбак закрыл третью сессию Верховной Рады
Владимир Рыбак
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о закрытии третьей сессии парламента седьмого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, после объявления о закрытии сессии в зале прозвучал Государственный Гимн Украины.
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Рыбак напомнил, что очередная, четвертая сессия парламента начнется во вторник, 4 февраля в 10.00.
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