Из Мариинского парка пытаются попасть на Майдан группы по 10-15 молодчиков

Как передает корреспондент УНИАН, они периодически подходят к баррикадам Майдана группами по 10-15 человек. Однако охрана Майдана заворачивает их назад.

Некоторые из них возвращаются в Мариинский парк, а некоторые идут на смотровую площадку.

Перед этим УНИАН сообщал, что около 10 молодых людей в спортивной одежде пытаются пройти на территорию Майдана со стороны улицы Институтской.