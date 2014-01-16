Из Мариинского парка пытаются попасть на Майдан группы по 10-15 молодчиков
12:17, 16 января 2014Политика
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Количество молодых людей, которые пытаются из Мариинского парка пройти на Майдан Незалежности, растет
Как передает корреспондент УНИАН, они периодически подходят к баррикадам Майдана группами по 10-15 человек. Однако охрана Майдана заворачивает их назад.
Некоторые из них возвращаются в Мариинский парк, а некоторые идут на смотровую площадку.
Перед этим УНИАН сообщал, что около 10 молодых людей в спортивной одежде пытаются пройти на территорию Майдана со стороны улицы Институтской.
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