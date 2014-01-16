Молодчики в спортивной одежде пытаются проникнуть на Майдан (видео)

Около 10 молодых мужчин в спортивной одежде пытаются пройти на территорию Майдана Незалежности возле баррикад на улице Институтской.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана Майдана их не пропускает. Из-за этого возникла небольшая потасовка между охранниками и одним из этих молодчиков.

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Молодой человек, которого прогнали от баррикад, заявил журналистам, что на самом деле хотел прийти на Майдан с мирными намерениями, однако при этом отказался назваться.

Сейчас эти молодчики остаются возле баррикад.