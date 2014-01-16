Молодчики в спортивной одежде пытаются проникнуть на Майдан (видео)
11:50, 16 января 2014Политика
4242 0
Около 10 молодчиков в спортивной одежде пытаются пройти на территорию Майдана со стороны улицы Институтской
Молодчики стараются пройти возле баррикад
Около 10 молодых мужчин в спортивной одежде пытаются пройти на территорию Майдана Незалежности возле баррикад на улице Институтской.
Как передает корреспондент УНИАН, охрана Майдана их не пропускает. Из-за этого возникла небольшая потасовка между охранниками и одним из этих молодчиков.
По теме: На Майдане замечены грузовики с песком, на баррикадах - провокации
Молодой человек, которого прогнали от баррикад, заявил журналистам, что на самом деле хотел прийти на Майдан с мирными намерениями, однако при этом отказался назваться.
Сейчас эти молодчики остаются возле баррикад.
Видео 5 канал
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter