Кабинет и приемная первого заместителя председателя ВР также заблокированы

Об этом УНИАН сообщил один из охранников здания парламента.

Это сделано для того, чтобы помешать Калетнику открыть пленарное заседание и провести голосование за проект государственного бюджета на 2014 год.

Как известно, оппозиция заблокировала кабинет председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.

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Корреспондент УНИАН, разговаривая с людьми, которые знают расположение кабинетов в парламенте, спросил: “Есть ли второй выход из кабинета Рыбака?”. Один из собеседников ответил, улыбаясь: “Если он есть, то о нем знают и он тоже заблокирован”.

В настоящее время заседание парламента так и не началось.