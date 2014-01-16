Кабинет и приемная первого заместителя председателя ВР также заблокированы
11:05, 16 января 2014Политика
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Кабинет и приемная первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника заблокированы
Кабинет Калетника заблокирован
Об этом УНИАН сообщил один из охранников здания парламента.
Это сделано для того, чтобы помешать Калетнику открыть пленарное заседание и провести голосование за проект государственного бюджета на 2014 год.
Как известно, оппозиция заблокировала кабинет председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.
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Корреспондент УНИАН, разговаривая с людьми, которые знают расположение кабинетов в парламенте, спросил: “Есть ли второй выход из кабинета Рыбака?”. Один из собеседников ответил, улыбаясь: “Если он есть, то о нем знают и он тоже заблокирован”.
В настоящее время заседание парламента так и не началось.
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