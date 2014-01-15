Скандал с изменой повысил рейтинг президента Франции

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного компанией HS2 для журнала Le Nouvel Observateur, сообщает Лента.ру.

Как следует из результатов исследования, в январе рейтинг доверия президента составил 26%. По сравнению с декабрем, этот показатель вырос на два процентных пункта. Телефонный опрос состоялся 10 и 11 января, уже после публикации материалов о том, что президента уличили в измене своей неофициальной супруге Валери Триервейлер.

Одиннадцатого января опрос, посвященный самому скандалу, опубликовала газета Le Journal du Dimanche. На вопрос о том, поменяли ли респонденты свое отношение к президенту, отрицательно ответили 84%. Одновременно 77% заявили, что между общественной и частной жизнью не следует ставить знак равенства.

Статья о связи Олланда с актрисой Жюли Гайе появилась в печатной версии журнала Closer 10 января. Публикация сильно возмутила Олланда, который изначально планировал подать на журналистов в суд, однако позже от этой идеи отказался. Опровергать факт измены он также не стал. Впрочем, по данным CNN, во время пресс-конференции, которая состоялась 14 января, в ответ на просьбу прокомментировать скандал Олланд отрезал: «С личным надо разбираться не на публике. Это явно неуместно делать здесь и сейчас».

Что до первой леди, то она после выхода в печать статьи легла в больницу, хотя об измене Олланда она узнала заранее от него самого. По словам знакомых Триервейлер, несмотря на потрясение она пока не собирается покидать своего партнера.

В последний раз рейтинг Олланда, по версии HS2, увеличивался в июне 2013 года: тогда он составил 32%, что стало на два процентных пункта больше, чем в мае. В последующие месяцы этот показатель либо снижался, либо оставался неизменным. Пикового значения рейтинг Олланда достиг в июне 2012 года, через месяц после вступления в должность. Тогда его деятельность положительно оценивали 56% опрошенных.