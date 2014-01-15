Табачник - голодающим студентам: Инспекторы ушли, поэтому кушайте спокойно

Министр образования и науки Дмитрий Табачник заявляет, что Государственная инспекция учебных заведений завершила проверку Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, поэтому его студенты могут прекратить бессрочную акцию голодовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга.

«На сегодняшний день инспекция обошла 4 вуза. Они с 11 по 25 января должны обойти все вузы. Пока что никаких нареканий, кроме факультета института журналистики, не было. Но могу успокоить, что вчера завершили (проверку), поэтому кушайте спокойно, со вкусом, овощи и все что вы хотите. Еще вчера они (инспекторы) ушли», - отметил министр.

Табачник также отметил, что он удивлен тому, что «факт завершился вчера, а разглашение — уже сегодня».

Как сообщила сегодня «Украинская правда», студенты КНУ имени Шевченко начинают акцию голодовки, требуя прекратить внеплановую проверку Государственной инспекции учебных заведений. О такой персональной бессрочной акции с 15 января объявлено на странице Института журналистики КНУ в социальной сети «Вконтакте». «Главное требование – отозвать Государственную инспекцию учебных заведений Украины, которая в период с 11.01.14 по 25.01.14 проводит внеплановую проверку киевских вузов», - объяснили студенты. Присутствие этой инспекции студенты расценивают как «репрессии относительно участников и небезразличных (к) событиям, связанным с "Евромайданом».

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«Студенты не имеют возможности ответить на вопрос полноценно, поскольку волнуются и чувствуют морально-психологическое давление третьих лиц», - объясняют они.

Также студенты считают, что инспекция заангажирована и оказывает давление на преподавателей во время приема экзаменов.

«Студенты требуют от Министерства образования и науки Украины немедленно отозвать ГИУЗ Украины и не допускать дальнейшего давления на студентов, которые отстаивали свои конституционные права на мирных акциях протеста», - говорится в сообщении.

«Акция начнется 15 января в 13.00 возле памятника Тарасу Шевченко. Голодовка не прекратится до тех пор, пока не будет выполнено требование», - информируют студенты.