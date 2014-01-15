Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак, досрочно закрывая заседание, сообщил, что завтра депутаты первым вопросом должны рассмотреть проект государственного бюджета на 2014 год.

Рыбак сказал: “Я приглашаю вас завтра в сессионный зал в 10 часов”.

Он напомнил, что сегодня народные депутаты будут работать в комитетах.

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По словам Рыбака, председатели фракций и руководство парламента “будут продолжать согласование тех вопросов, по которым есть разногласия”, то есть будут продолжаться консультации.

Как сообщалось, сегодня на пленарном заседании принесли присягу 5 народных депутатов, избранных в ВР 15 декабря 2013 года. При этом оппозиция блокировала трибуну и президиум парламента. Рыбак вел заседание из сессионного зала.

Обычно по средам заседание ВР длится до 14.00, а вечернего заседания не бывает.