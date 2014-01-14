Въезд в Межигорье перекрыт, Автомайдану зачитали запрет на проведение акций возле резиденции (видео)

Участникам Автомайдана, ехавшим сегодня в «Межигорье», зачитали документ о судебном запрете на проведение акций и пеших шествий в селе Новые Петривцы с 1 по 31 января 2014 года, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Въезд в село Новые Петривцы, где расположена президентская резиденция «Межигорье» (в 15 км от Киева), перекрыт тремя автомобилями дорожно-патрульной службы ГАИ, двумя автомобилями милиции, микроавтобусом и тремя КаМАЗами. На трассе стоят десять сотрудников ГАИ.

Из микроавтобуса вышли примерно 15 правоохранителей в полном обмундировании без каких-либо опознавательных знаков, которые позволяли бы определить принадлежность к какому-либо подразделению. Кроме того, милиция воспроизводит аудиозапись, в которой предупреждает, что на месте событий ведется видеофиксация.

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"В случае невыполнения судебного запрета милиция может применить меры, предусмотренные законодательством. Милиция не хочет, чтобы кто-то пострадал. Есть возможность решить ситуацию мирным путем. Мы не станем препятствовать тем, кто немедленно покинет эту территорию", - говорится в аудиозаписи.

Напомним, колонна автомобилей Автомайдана сегодня утром выехала со столичной Европейской площади на «Межигорье». Организаторы акции планируют поставить на въезде в село Новые Петривцы, где находится резиденция Президента Виктора Януковича, пост для отслеживания кортежей главы государства. Как известно, эти кортежи очень сильно затрудняют автомобильное движение в столице из-за усиленных мер безопасности.