В Киеве за последние месяцы самовольно установлено более 140 МАФов - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий Голубченко во время расширенного аппаратного совещания КГГА.

Профильным службам он дал поручение до 25 января демонтировать эти МАФы, а в случае невыполнения протокольного поручения, уже 26 января будут приняты соответствующие кадровые решения.

Как сообщает Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды, 14 января в 10.00 начнется демонтаж торгового ряда из трех временных сооружений (павильонов) общей площадью около 150 кв. м, который был незаконно установлен в ночь на 8 января вблизи ул. Княжий затон, 21.

Кроме того, в Департаменте градостроения и архитектуры напоминают, что в столице утверждена комплексная схема размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

Комплексная схема создана с целью упорядочения и систематизации определения мест для размещения ВС с учетом требований строительных, санитарно-гигиенических норм, а также существующих градостроительных ограничений, требований относительно охраны окружающей природной среды и рационального использования территорий, охраны историко-культурного наследия, земельно-хозяйственного устройства.

В целом, схема предусматривает сокращение количества МАФов в городе до конца 2014 года до 6,5 тыс. единиц, которые будут размещены в конкретно определенных местах с учетом ограничений и требований. Временные сооружения будут однотипными, что должно положительно отразиться на общем архитектурном виде территории.