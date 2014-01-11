Руководителя харьковского предприятия, на котором во время пожара погибли 8 рабочих, подозревают в преступлении

В Харькове руководителю предприятия, на котором во время пожара погибли восемь рабочих, направлено уведомление о подозрении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. прокурора области Владимира Суходубова.

По его словам, руководителю предприятия, на котором 8 января произошел пожар, направлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст . 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Суходубов добавил, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его задержании.

«Мы обратились в суд с ходатайством о задержании главы предприятия для доставки на судебное заседание для избрания меры пресечения. Прокуратура настаивает на заключении подозреваемого под стражу», - отметил он.

Как стало только что известно, суд удовлетворил ходатайство о задержании руководителя предприятия и доставить его в суд для избрания меры пресечения.

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Суходубов также сообщил, что на предприятии выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, поэтому в группу ответственных лиц могут попасть и другие, в том числе работники контролирующих органов.

Кроме того, в области пройдет ряд проверок предприятий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверяться будут также и органы контроля.

В. о. прокурора области также отметил, что, согласно выводам экспертизы, в крови погибших на пожаре алкоголя не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, 8 января в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул . Академика Проскуры, 1, на территории завода «Хартрон». Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4- й и 5 -й этажи здания на площади 250 кв. г.Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован.

Сейчас проводятся работы по разборке конструкций здания.Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются. В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 человека удалось спасти.По факту пожара на ювелирной фабрике открыто уголовное производство по ч. 2 ст . 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).