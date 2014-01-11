Неизвестные напали на книжный магазин, где проходило заседание секции форума Евромайданов (фото)
18:04, 11 января 2014Политика
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В Харькове неизвестные напали на книжный магазин «Е», где проходило заседание одной из секций Первого всеукраинского форума Евромайданов.
Книжный магазин после нападения неизвестных / Фото facebook Юлии Красильниковой
Как сообщил УНИАН соорганизатор харьковского Евромайдана и форума Дмитрий Пилипец, сегодня около 17.00 несколько десятков молодых людей ворвались в помещение книжного магазина по улице Сумской, 3. По его информации, они избили охранников мероприятия, внутри магазина разбили витражи и распылили в магазине слезоточивый газ.
В милиции кореспонденту УНИАН сообщили, что на место выехала следственно - оперативная группа.
Напомним,в Харькове милиция задержала 18 парней, которые пытались прорваться на форум Евромайданов
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