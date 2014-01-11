Неизвестные напали на книжный магазин, где проходило заседание секции форума Евромайданов (фото)

Как сообщил УНИАН соорганизатор харьковского Евромайдана и форума Дмитрий Пилипец, сегодня около 17.00 несколько десятков молодых людей ворвались в помещение книжного магазина по улице Сумской, 3. По его информации, они избили охранников мероприятия, внутри магазина разбили витражи и распылили в магазине слезоточивый газ.

В милиции кореспонденту УНИАН сообщили, что на место выехала следственно - оперативная группа.

Напомним,в Харькове милиция задержала 18 парней, которые пытались прорваться на форум Евромайданов