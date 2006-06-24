Лучшие бомбардиры группового этапа финала ЧМ-2006

Игрок сборной Германии Мирослав КЛОЗЕ («Вердер», Бремен), который забил 4 мяча в трех встречах, является на данный момент лучшим бомбардиром Чемпионата мира по футболу-2006.

На втором месте - игрок сборной Испании Фернандо ТОРРЕС ("Атлетико", Мадрид), который забил один мяч в ворота сборной Украины и дважды отличился в игре с Тунисом.

По 2 мяча в групповом этапе ЧМ-2006 забили 16 игроков. Среди них - капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО («Челси», Лондон), который забил по 1 голу во встречах с командами Саудовской Аравии и Туниса.

В таблицу бомбардиров по итогам группового этапа вошли также игроки сборной Украины Андрей РУСОЛ («Днепр», Днепропетровск), Сергей РЕБРОВ («Динамо», Киев) и Максим КАЛИНИЧЕНКО («Спартак», Москва), которые забили по 1 голу во встрече с Саудовской Аравией.

Сегодня состоятся следующие матчи 1/8 финала: Германия - Швеция в 18.00 и Аргентина – Мексика в 22.00.