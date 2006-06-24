СБУ утверждает, что паспорт Пукача настоящий
Экспертиза завершена
Председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ утверждает, что заграничный паспорт на имя бывшего начальника внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА, найденный при ликвидации конвертационного центра в Киеве, настоящий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Насколько мне известно, экспертиза (паспорта) закончена. Паспорт настоящий. Он вместе с материалами обыска (в помещении, где был расположен конвертационный центр – УНИАН) передан в Генпрокуратуру для проверки в ходе расследования дела по убийству журналиста Георгия Гонгадзе», - сказал председатель СБУ. «Сейчас находится в Генпрокуратуре Украины», - еще раз подчеркнул И.ДРИЖЧАНЫЙ.
Как сообщал УНИАН, 16 июня СБУ сообщила, что во время спецоперации выявлен заграничный паспорт на имя А.ПУКАЧА. Паспорт был выявлен у руководителя группировки, которая занималась противоправными “конвертационными” операциями, а также контрабандным ввозом и реализацией в стране драгоценных камней.
На следующий день министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО высказал мнение, что генерала милиции А.ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе, нет в живых.
Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не может этого доказать, однако отметил то, что «если спровадили на тот свет Юрия Кравченко, то вряд ли оставили живым ПУКАЧА с его паспортами».