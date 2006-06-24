СБУ утверждает, что паспорт Пукача настоящий

Председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ утверждает, что заграничный паспорт на имя бывшего начальника внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА, найденный при ликвидации конвертационного центра в Киеве, настоящий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Насколько мне известно, экспертиза (паспорта) закончена. Паспорт настоящий. Он вместе с материалами обыска (в помещении, где был расположен конвертационный центр – УНИАН) передан в Генпрокуратуру для проверки в ходе расследования дела по убийству журналиста Георгия Гонгадзе», - сказал председатель СБУ. «Сейчас находится в Генпрокуратуре Украины», - еще раз подчеркнул И.ДРИЖЧАНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 16 июня СБУ сообщила, что во время спецоперации выявлен заграничный паспорт на имя А.ПУКАЧА. Паспорт был выявлен у руководителя группировки, которая занималась противоправными “конвертационными” операциями, а также контрабандным ввозом и реализацией в стране драгоценных камней.

На следующий день министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО высказал мнение, что генерала милиции А.ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе, нет в живых.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не может этого доказать, однако отметил то, что «если спровадили на тот свет Юрия Кравченко, то вряд ли оставили живым ПУКАЧА с его паспортами».