В ГСО рассказали, почему в Киевсовете не хотят возобновить охрану

Государственная служба охраны не возобновит охрану здания Киевсовета на ул. Крещатик, 36 пока из него не уберутся майдановцы.

Такой ответ на свое обращение к руководству Киевсовета и Государственной службы охраны относительно невыполнения условий договора ГСО получила фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, сообщила председатель фракции Татьяна Мелихова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, в письме говорится о том, что «в связи со свободным доступом и передвижением граждан в админздании, отсутствием изменений к инструкции о пропускном и внутренне-объектовом режимах, технических средств ограничения доступа на служебные этажи, а также системы видеонаблюдения, Государственная служба охраны не имеет возможности обеспечивать надлежащий контроль и охрану».

«Поэтому, по словам ГСО, возобновление предоставления услуг охраны возможно при условии приведения в соответствующее состояние договора-инструкции о пропускном и внутренне-объектовом режимах, а также оборудования служебных этажей админздания и территории имущественного комплекса Киевсовета техническими средствами доступа и системой видеонаблюдения», - пересказала Мелихова.

Депутат отметила, что поскольку, по информации «Вестника государственных закупок», секретариат Киевского горсовета 20 декабря заключил соглашение с Управлением Государственной службы охраны при Главном управлении МВД Украины в городе Киеве, то услуги по охране административного здания должны были бы предоставляться, начиная с 1 января 2014 года. Но охрана отсутствует.

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«Поэтому ГСО нарушает условия договора относительно предоставления услуг – служба не охраняла здание Киевсовета весь декабрь 2013 года и не охраняет его уже целую неделю 2014 года. Это преступление, за которое виновник должен понести наказание. Напомню, что административное здание Киевсовета включено в перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел», - отметила Мелихова.

Потому депутат обратилась в прокуратуру г. Киева с требованием привлечь к ответственности руководство Киевсовета и КГГА, которое вопреки неоднократным обращениям представителей территориальной общины г. Киева, народных депутатов и депутатов Киевсовета, не обеспечило охрану служебных помещений Киевсовета и не создало условий для функционирования пункта обогрева митингующих киевлян в Киевсовете, здание которой принадлежит территориальной общине г. Киева.

Также депутат требует привлечь ГСО к ответственности за невыполнение условий договора по охране здания Киевсовета, обязать ГСО выплатить городу компенсацию за невыполненную работу и возобновить охрану.

«В соответствии с договором, заключенным на 2014 год, город имеет денежные обязательства перед ГСО в сумме 5,12 млн грн, которые Киев платит из налогов киевлян. Поэтому, если ГСО не хочет исполнять свои обязанности, то и Киев не должен платить», - подчеркнула Мелихова.

Как сообщал УНИАН, активисты находятся в Киевсовете с 1 декабря 2013 года - с начала массовых акций протеста, которые начались после жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября.

5 декабря председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова заявила, что Государственной службе охраны запретили охранять здание Киевсовета.