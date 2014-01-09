Медведчук заявляет, что отсудил у писательницы Забужко 25 копеек за клевету про Евромайдан

Об этом сообщается на сайте организации "Украинский выбор".

Согласно сообщению, Медведчук подал в суд на Забужко "за распространение недостоверной, оскорбительной и откровенно лживой информации: в интервью «Радио Свобода» писательница обвинила Виктора Медведчука в причастности к провокациям против евромайдана 30 ноября – 1 декабря".

Сумму компенсации Медведчук назначил в размере 25 копеек.

Напомним, участники Евромайдана и Автомайдана пикетировали дом Виктора Медведчука.