Медведчук заявляет, что отсудил у писательницы Забужко 25 копеек за клевету про Евромайдан

13:39, 09 января 2014
Политика
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Виктор Медведчук заявляет, что 8 января Печерский районный суд города Киева принял решение удовлетворить его иск к писательнице Оксане Забужко относительно возмещения морального ущерба за то, что она обвинила его в причастности к провокациям против Евромайдана.  

по словам Медведчука, Забужка должна ему 25 копеек.

Об этом сообщается на сайте организации "Украинский выбор".

Согласно сообщению, Медведчук подал в суд на Забужко "за распространение недостоверной, оскорбительной и откровенно лживой информации: в интервью «Радио Свобода» писательница обвинила Виктора Медведчука в причастности к провокациям против евромайдана 30 ноября – 1 декабря".

Сумму компенсации Медведчук назначил в размере 25 копеек.

Напомним, участники Евромайдана и Автомайдана пикетировали дом Виктора Медведчука.

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