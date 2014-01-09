Аэропорт «Одесса» изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, утренние рейсы из Стамбула и Шереметьево (Москва) отменены, самолеты из Домодедово (Москва) и киевских аэропортов «Борисполь» и «Жуляны» задерживаются более чем на час.

Также, согласно онлайн-табло аэропорта, рейс из Одессы в Стамбул на 10.05 отменен, рейс из Одессы в Шереметьево (Москва) перенесен с 10.35 на 17.35.

График прибытия и отправления других самолетов пока остается без изменений.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.

Напомним, 23 декабря аэропорт не работал из-за сильного тумана.