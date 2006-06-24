Подросток сжег семью из-за неуспеваемости в школе

Японский несовершеннолетний мальчик безжалостно сжег всю свою семью из-за неуспеваемости в школе, и обвинил в этом только отца. В японской префектуре Нара на западе страны подросток, опасаясь, что родители узнают о его плохих результатах теста по английскому языку, поджег свой дом, убил мачеху и младших сводных брата и сестру семи и пяти лет соответственно.

Как сообщает Главное полицейское управление, 16-летний школьник, имя которого не раскрывается, поджег дом, зная, что в нем находятся родственники, и оставил их погибать в огне. В день, когда подросток совершил преступление, его родственники должны были посетить школу и ознакомиться с результатами последних тестов.

Полиции школьник объяснил, что его отец очень сильно "давил" на него, добиваясь хороших результатов академической успеваемости.

MIGnews.com.ua