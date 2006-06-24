НУ хочет обменять Луценко на Министерство транспорта

Блок «Наша Украина» может предложить социалистам обменять Министерство внутренних дел на Министерство транспорта и связи.

В интервью УНИАН руководитель информационного управления «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ, отвечая на вопрос, кто может возглавить МВД, рассказала, что сегодня политсовет блока обсуждал возможность обмена МВД, которое по квоте принадлежит их политической силе, на Министерство транспорта, которое по квоте отходит к СПУ.

По словам Т.МОКРИДИ, это аргументировалось тем, что Ю.ЛУЦЕНКО устойчиво ассоциируется с СПУ, и во время избирательной кампании был ее лицом.

Т.МОКРИДИ подчеркнула, что в «Нашей Украине» очень хорошо относятся к Ю.ЛУЦЕНКО, считают его человеком устойчивых политических взглядов, и учитывая это готовы к такому обмену.

В то же время Т.МОКРИДИ отметила, что окончательное решение пока еще не принято.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ, которые объявили о создании демократической коалиции, согласовали между собой распределение должностей. По своей квоте СПУ получила право назначать своих представителей на такие должности: первого вице-премьер-министра; министра экологии; министра образования; министра транспорта и связи и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

“Наша Украина” имеет право на должности: председателя Верховной Рады Украины; вице-премьер-министра по региональной политике; министра труда и социальной политики; министра промышленной политики; министра по делам семьи, молодежи и спорта; министра внутренних дел; министра юстиции; председатели Антимонопольного комитета.