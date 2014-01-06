Папа Римский провел торжественную мессу, посвященную Богоявлению

Об этом сообщает «5 канал».

Именно этот праздник отмечают сегодня католики.

Служба прошла в Соборе Святого Петра в Ватикане. Посетили ее тысячи верующих. Праздник Богоявления отмечают в честь трех волхвов, которые за библейскими преданиями первыми пришли поздравить новорожденного Иисуса. Во время проповеди понтифик рассказал, чему волхвы хотели научить всех христиан и поздравил с Рождеством прихожан церквей Восточного Обряда.

«В этот день мы должны чувствовать близость трех мудрецов, ведь они постоянно находятся с нами. Они учат нас не довольствоваться спокойной жизнью, а постоянно бороться за добро, красоту и истину. Всех братьев и сестер из Восточных церквей поздравляю с Рождеством, которое они будут праздновать завтра», - отметил Папа Римский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар.

А с первой звездой уже можно колядовать. По библейским сказаниям, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.